Halasına evlatlık verilmiş

Van’ın Çaldıran ile Ağrı’nın Doğubayazıt ilçeleri arasındaki Tendürek Dağı’nda PKK ’lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan 8 askerin acısı memleketlerine ateş gibi düştü

36 yaşındaki Suat Petek'in memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki baba evi yasa büründü. Şehidin babası 67 yaşındaki Muzzafer Helvacı ile annesi Elif Helvacı acı haberle yıkıldı. Şehit Petek'in, doğduğunda çocuk sahibi olamayan halası Ayşe ve eniştesi Ökkeş Petek'e evlatlık verildiği belirtildi. Yıllarca annesi olarak tanıdığı halası yaklaşık 10 sene önce vefat edince gerçeği öğrenen Petek, öz ailesinin yanına yerleşmişti. 5 yıl önce Havva Petek ile hayatını birleştiren şehit Suat Petek'in 3 yaşında bir kızı olduğu bildirildi.





DÜĞÜNÜ VARDI

Şehitlerden Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Sacayağı köyüne kayıtlı Uzman Çavuş Enes Koçak'ın (25) Kurban Bayramı'ndan sonra düğünü vardı. Şehit Uzman Çavuş Gökhan Şengül'ün Afyonkarahisarlı olduğu, eşi Merve Şengül'ün ise 7 aylık hamile olduğu kaydedildi. Uzman çavuş Süleyman Budak'ın, Elazığ'da oturan ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. Evli ve 1 çocuk babası Budak'ın, sosyal medyadaki hesabında 'Senin derdin aşk, benimki memleket meselesi' paylaşımında bulunduğu dikkati çekti. Bekâr olduğu öğrenilen şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Doğukan Kılınç'ın tek kız kardeşi olduğu belirtiliyor. 8 askerden Uzman Çavuş Salih Tortum'un İstanbul Esenler'deki baba evinde ateş düştü. Tortum'un 3 ay önce göreve başladığı öğrenildi. Şehidin babası Mustafa Tortum, "Bana mesaj attı 'iyiyim, şuanda arazideyiz bir sıkıntı yok' dedi. Ondan sonra bir haber alamadık" dedi. Şehit Jandarma Üsteğmen Harun Parlak'ın Ankara'daki baba ocağına acı haber ulaştı. Şehidin baba evi ay yıldızlı Türk bayrakları ile donatıldı.