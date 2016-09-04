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HDP'ye 'da büyük şok!

  • Giriş Tarihi: 4.9.2016 20:37 Güncelleme Tarihi: 4.9.2016 20:55
HDP'ye İstanbul'da büyük şok!
HDP'ye İstanbul'da büyük şok!

Terör örgütü PKK'nın sözcülüğünü yapan HDP'nin bugün 'da yapılan mitingine katılım yok denecek kadar azdı.

girişimi sırasında gösterdikleri tavır ve son zamanlarda artan PKK terörü yüzünden HDP, özellikle Kürt vatandaşlardan büyük tepki alıyor.

Son olarak HDP Eş Genel Başkanı 'ın "PKK'yı terör örgütü olarak görmüyoruz" açıklamasının ardından vatandaşların HDP'ye olan tepkisi daha da arttı.

HDP tarafından Bakırköy Halk Pazarı Meydanı'nda düzenlenen ve Demirtaş'ın da konuşma yaptığı mitinge katılım çok düşük seviyede kaldı.

İşte Bakırköy'de yapılan mitingden görüntüler;