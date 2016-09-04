İlk milli silahlı İHA'nın roketinde anlamlı not

İlk milli silahlı insansız hava aracı 'Bayraktar TB2 taktik İHA' göreve başladı. Bayraktar İHA, Roketsan üretimi yerli mühimmat ?kullanıyor.

Türkiye'nin ilk milli silahlı insansız hava aracı (IHA) geçtiğimiz haftadan itibaren görev yapmaya başladı.



Bayraktar TB2 taktik İHA, yine yerli olan Roketsan üretimi MAM-L akıllı mühimmatı kullanıyor.



Türkiye, böylece birlikte milli füze ve silahlı İHAüretip kullanabilen 6 ülkeden biri oldu.

ROKETİNDE ÖMER HALİSDEMİR'E VEFA NOTU

İHA'nın fotoğraflarını Twitter hesabından paylaşan Selçuk Bayraktar, "ilk Milli Silahlı İHA Bayraktar geçtiğimiz hafta göreve başladı, dualarınızı bekliyor" dedi.

Selçuk Bayraktar'ın paylaştığı fotoğraflardan birinde, İHA'nın roketinin üzerinde "Ömer Halis Demir 7/24 izindeyiz" notu dikkat çekti.