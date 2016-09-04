İstanbul Valiliği'nden 'F-16' açıklaması

İstanbul'da askeri jet uçaklarının izinsiz ve alçak uçuş yaptığına ilişkin özellikle sosyal medyada gerçek dışı paylaşımların yapıldığı bildirildi

Askeri jet uçaklarının İstanbul'da izinsiz ve alçak uçuş yaptığına ilişkin özelikle sosyal medyada gerçek dışı paylaşımların yapıldığı bildirildi.

Valilik kaynaklarından alınan bilgiye göre, saat 17.15 sıralarında Avşa Adası'ndan rapor vermeden kalkış yapan bir helikopter, Hava Trafik Kontrol Merkezi tarafından tanımlanamadı ve durum Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na iletildi.

Bunun üzerine, Balıkesir Merkez Havalimanı'ndan kalkan iki F-16 uçağı, helikopteri teşhis etmek üzere bölgeye intikal etti.

Bu esnada rapor vermeksizin kalkış yapan helikopter, Hava Trafik Kontrol Merkezi ile temasa geçerek kendini tanıttı. Tescil ve uçuş planının kontrol edilmesinin ardından helikopter uçuşuna devam etti.