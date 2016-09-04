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’da 7 dernek üyesi FETÖ’den tutuklandı

  • İHA
  • Giriş Tarihi: 4.9.2016 17:21 Güncelleme Tarihi: 4.9.2016 17:22

’da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 18 dernek üyesinden 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İnebolu'da Kanun Hükmünde Kararname ile daha önceden kapatılan Gül Eğitim Kültür ve Gönüllüleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin 18 üyesi, İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı. KOM ekipleri tarafından gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan K.A., S.Ş., S.T., B.D., A.K., E.Ü. ve M.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.