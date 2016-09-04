Kastamonu’da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 18 dernek üyesinden 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İnebolu'da Kanun Hükmünde Kararname ile daha önceden kapatılan Gül Eğitim Kültür ve Çevre Gönüllüleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin 18 üyesi, İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı. Kastamonu KOM ekipleri tarafından gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan K.A., S.Ş., S.T., B.D., A.K., E.Ü. ve M.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.