Nursi’nin Ebced’ini Gülen’e uydurmuşlar

Terör örgütü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Amerika'nın Pensilvanya eyaletinin Bethlehem şehrinde yaşamayı özellikle seçtiği ortaya çıktı. Yeni bir dünya arayışı, dinler arası diyalog şeklindeki sözleri, 160 ülkede eğitim bahanesi ile kurduğu istihbarat ağıyla kainat imamlığının alt zeminini oluşturan Gülen'in Hıristiyanlar'ın kutsal saydığı Bethlehem ismini taşıyan bu şehre yerleşerek Hıristiyanlara ılımlı ve hoşgörülü imajı sergileyip mehdiliğini ilan etme çabasında olduğu belirlendi. Said Nursi'nin mehdinin geleceği, göreve başlayacağı tarihleri belirlemek için yaptığı ebcet hesabındaki tarihler de yine Gülen'e uyarlandı. Said Nursi'nin yaptığı 'ebcet' hesaplarında 1970-1980'li yıllarda mehdinin geleceği tahmin edildi. FETÖ elebaşı Gülen'in varlık göstermeye başladığı ve yavaş yavaş kendini gösterdiği yıllar da bu tarihlere uyarlandı.