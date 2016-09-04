O hâkim-savcılar FETÖ’ye çalıştı

Meslekten ihraç edilen 76 askeri hâkim ve savcıyla ilgili gerekçeli karar, Resmi Gazete’de yayımlandı: Darbe girişiminde aktif rol aldılar, darbe günü izinli olmalarına rağmen, görev başındaydılar

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), FETÖ soruşturması çerçevesinde 76 askeri hakim ve savcının meslekten ihraç gerekçesi Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlandı. Darbe girişimi kapsamında tutuklanan eski Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşaviri Muharrem Köse'nin de bulunduğu ihraç listesi de yayımlandı. MSB'nin gerekçesinde, ihraç kararları 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 3. Maddesine dayandırıldı. Gerekçede, söz konusu hakim ve savcıların, komutanların hukuka verdiği önem ve adli müşavirlerine duyduğu güvenin, bazı askeri yargı mensuplarınca birçok yerde kötüye kullanılarak, komutanların kararlarının FETÖ/PDY'nin amaçları doğrultusunda yönlendirilmesine çalışıldığı belirtildi. İşte gerekçeden öne çıkan detaylar.

FETÖ'yle bağlantılı hakim ve savcılar, kendilerine bağlı TSK personelinin yaptıkları tüm hukuksuzluklara rağmen, haklarında soruşturma emri vermedi, soruşturma açıldığında ise beraat kararları ile sonuçlandırdı. Böylece ordu içinde etkinliklerini sürdürdüler.

Özellikle GATA, Harp Akademisi, Harp Okulları ve TSK'ya ait diğer eğitim kurumlarında, FETÖ'ye bağlı olmayan personelin "akademik yükselme, görevlendirme ve diğer işlemleri" soruşturmalar eliyle engellendi. Böylece FETÖ'ye mensup kişilerin geleceğin komuta kademesinde yer alması amaçlandı.

Bunun için emniyet ve adli yargıdan gelen bilgi ve belge ve değerlendirmeler, personel aleyhine olacak şekilde oluşturduğu. Bu personel, kumpas davalarıyla mahkûm edildi.



SORUŞTURMA AÇMADILAR

15 Temmuz'dan önceki süreçte Milli Savunma Bakanlığı Askeri Adalet İşleri Başkanlığınca soruşturma ve inceleme yapılması yönünde ciddi herhangi bir çaba gösterilmedi. Oysa FETÖ mensubu olmayan personelle ilgili kolaylıkla soruşturma ve inceleme kararları verildi.



DARBE SIRASINDA GÖREVDEYDİLER

Sözde sıkıyönetim mahkemelerinde görevlendirilen ancak darbe öncesinde Genelkurmay Adli Müşavirliği, Genelkurmay Askeri Mahkemesi, Genelkurmay Askeri Savcılığı, Milli Savunma Bakanlığı Askeri Adalet İşleri Başkanlığı gibi görev yerlerinde bulunan bazı askeri hâkimler, 15 Temmuz darbe girişinin yaşandığı o gün, mesai saat 18.00'de bitmesine ve izinli olmalarına rağmen darbe esnasında görev başındaydılar. Bu tespitler tanık beyanları ve kamera kayıtları ile tespit edildi.