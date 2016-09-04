PKK'nın Öcalan oyunu bozuldu

HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İmralı'da hapis yatan terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'dan haber alamadıklarını iddia etti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise Öcalan'ın güvenliği ve sağlığının yerinde olduğunu açıkladı.

Adalet Bakanı son olarak TGRT-Haber'de katıldığı canlı yayında Öcalan'ın sağlık durumu ile ilgili soru üzerine "Abdullah Öcalan konusu bölücü terör örgütü tarafından sürekli istismar ediliyor ve kamuoyuna sürekli yanlış bilgiler aktarılıyor. Halkı mobilize etmek için kendi hedefleri doğrultusunda kullanmak için hem sağlığı ile ilgili hem de güvenliği ile ilgili asılsız bilgiler yayılıyor. Şunu çok net ifade edeyim Abdullah Öcalan'ın güvenliği ile ilgili herhangi bir sorun yok. Oradaki güvenlik tedbirleri en üst düzeyde 15 Temmuz'dan sonra cezaevinin güvenliğiyle ilgili tedbirler yeniden gözden geçirildi" dedi.



CPT HEYETİ GÖRÜŞTÜ



Bozdağ, Öcalan'ın sağlığı ile ilgili sorun olmadığını belirterek "Sürekli kontroller yapılıyor. Sağlığıyla ilgili herhangi bir sorun yok. CPT heyeti yakın bir zamanda geldi, oraya gitti ve kendisiyle görüştü" diye konuştu.

ALMANYA'DE SKANDAL GÖRÜNTÜLER

"AZİZ VATANDAŞLARIMIZ BU KARA PROPAGANDAYA İNANMASINLAR"



Bozdağ, "Abdullah Öcalan üzerinden, terör örgütü kendini konsolide etmek için pek çok yalanı ortaya koyuyor. Terör örgütü yalan bilgiler yayarak algı oluşturmaya çalışıyorlar. Aziz vatandaşlarımız bu kara propagandaya inanmasınlar" ifadelerini kullandı.



Avrupa Konseyi İşkence ve Kötü Muameleyi Önleme Komitesi'nden (CPT) bir heyet, 28-29 Nisan tarihlerinde İmralı Adası'nda Abdullah Öcalan ile görüştü. Heyet, Öcalan'la görüşmesinin ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından da kabul edildi.