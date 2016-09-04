PKK'nın sözde yöneticisi etkisiz hale getirildi

Van'ın Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde yürütülen operasyonda, PKK'nın sözde Tendürek bölge sorumlusu "Mahir" kod adlı Hakan Yeni'nin, etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Tendürek Dağı'nda 40-50 kişilik terörist unsurun bulunduğu yönünde istihbarat alınması üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleri ile Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen hava destekli operasyonlar devam ediyor.

Bölgedeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için 4 günden bu yana devam eden operasyonda "Mahir" kod adlı PKK'nın sözde Çaldıran-Tendürek bölge sorumlusu olduğu ifade edilen Yeni öldürüldü.

Yüklü miktarda yaşam malzemesinin ele geçirildiği operasyonda, Yeni'nin yanı sıra çok sayıda teröristin de etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Karadan ve havadan yürütülen operasyonlarda teröristlerin kullandığı birçok mevzi kullanılamaz hale getirilirken, Tendürek Dağı'nın, Ağrı Diyadin bölgesi dahil tüm yöneliklerden sarıldığı ve terörist grubun daralan çemberde sıkıştırıldığı öğrenildi.