Teröristlerin yaşadığı panik telsiz konuşmalarında!

1'inci Komando Tugay Komutanlığı birliklerinin, Türk Hava Kuvvetlerinin desteğiyle Hakkari'nin Çukurca kırsalında sürdürdüğü operasyonda ağır kayıplar veren PKK'lı teröristlerin yaşadığı panik, telsiz konuşmalarına yansıdı.

Bölgedeki güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü elebaşıları son telsiz konuşmalarında, şu ana kadarki çatışmalarda 100'ün üzerinde ölü ve çok sayıda yaralıyı Irak'ın kuzeyindeki kamplara kaçırdıklarını, yaralılardan çoğunun durumunun ağır olduğunu, doktor ihtiyacının karşılanamadığını ve bu nedenle ölü sayısının artacağını rapor etti.

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Telsiz konuşmaları, örgütte büyük bir panik havası yaşandığını ortaya koydu.

Terör örgütü elebaşılarının birbirlerine hakaret dolu ve suçlayıcı sözler sarf etmesi, örgütteki moral çöküntüsünü gözler önüne serdi.

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Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Türk Hava Kuvvetlerinin desteğiyle 1'nci Komando Tugay Komutanlığı birliklerince Çukurca kırsalında devam eden operasyonda dün 33'ü ölü olmak üzere 63 örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirilmişti.

Bugün de çatışmalarda en son alınan telsiz dinlemelerine göre, 100'ün üzerinde teröristin etkisiz hale getirildiği, ölü ve yaralı teröristlerin çoğunun takviyeye gelen gruplarca, Irak'ın kuzeyine götürüldüğü kaydedilmişti.

Bölücü terör örgütüne son yıllarda bir gün içinde en büyük kaybın verdirildiği ifade edilmişti.