TSK'dan Çukurca'ya hava harekatı!

Türk Silahlı Kuvvetlerince, akşam saatlerinde Hakkari Çukurca kırsalına düzenlenen hava harekatında, bölgede tespit edilen üç dinamik hedefin imha edildiği bildirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Hakkari Çukurca kırsalına düzenlenen hava harekatında, bölgede tespit edilen üç dinamik hedefin imha edildiği bildirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Çukurca kırsalında bölücü terör örgütü üyesi gruba ilişkin anlık istihbarat alındı.
Bunun üzerine 18.13-18.20 saatlerinde Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklarla teröristlerin bulunduğu bölgeye hava harekatı düzenlendi. Bölgede tespit edilen 3 dinamik hedef ateş altına alınarak imha edildi.
Görevlerine başarıyla icra eden savaş uçakları emniyetle üslerine döndü.