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TSK'dan Çukurca'ya harekatı!

  • Giriş Tarihi: 4.9.2016 20:27 Güncelleme Tarihi: 4.9.2016 20:59
TSK'dan Çukurca'ya hava harekatı!
TSK'dan Çukurca'ya hava harekatı!

Türk Silahlı Kuvvetlerince, akşam saatlerinde Çukurca kırsalına düzenlenen harekatında, bölgede tespit edilen üç dinamik hedefin imha edildiği bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Çukurca kırsalına düzenlenen harekatında, bölgede tespit edilen üç dinamik hedefin imha edildiği bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Çukurca kırsalında bölücü terör örgütü üyesi gruba ilişkin anlık istihbarat alındı.

Bunun üzerine 18.13-18.20 saatlerinde Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklarla teröristlerin bulunduğu bölgeye hava harekatı düzenlendi. Bölgede tespit edilen 3 dinamik hedef ateş altına alınarak imha edildi.

Görevlerine başarıyla icra eden savaş uçakları emniyetle üslerine döndü.