Van'da FETÖ operasyonu: 15 tutuklama

Van'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimiyle ilgili soruşturma çerçevesinde 12 cezaevi ile 3 adliye personeli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, kentte görev yapan bazı ceza infaz kurumu ile adliye personeli hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, alınan karar doğrultusunda, belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 12 cezaevi ile 3 adliye personeli olmak üzere 15 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.