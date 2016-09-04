Yazarlar Erdoğan - Obama görüşmesini değerlendirdi

G20 Zirvesi için Çin'de bir araya dünya liderleri arasında çok kritik görüşmeler gerçekleşti. Bu heyetler arası toplantılarda tüm gözler Erdoğan - Obama ikilisinin heyetleriyle beraber yapacakları görüşmedeydi. FETÖ elebaşı Gülen'i iade etmekte direnen ABD yönetimi ile Türkiye arasında yapılan görüşme basında büyük yankı uyandırdı. A Haber'in an be an takip ettiği önemli görüşmenin sona ermesiyle birlikte gazeteci ve yazarlar iki liderin açıklamalarını değerlendirdi.

Daily Sabah Genel Yayın Yönetmeni Serdar Karagöz:

"TÜRKİYE İKİ KONUDA ABD'Yİ BİRİNCİ AĞIZDAN ELEŞTİRDİ..."

"Türkiye'nin ABD'yi PYD konusunda tekrar uyarması bir karşılık buldu ve ABD PYD'nin Fırat'ın batısından çekilmesi gerektiğini yineledi. İkinci konu ise Fetullah Gülen'nin iadesi... Türkiye bu konuda da kararlılığını ortaya koydu. Ve gerçektende Gülen konusunda ABD'de çember daralıyor. Türkiye'nin yoğun baskısından dolayı direnç noktaları kırıldı. "

Serdar Karagöz Erdoğan - Obama görüşmesini değerlendirdi

Konya Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mazhar Bağlı:

"DARBE GİRİŞİMİNİ GERÇEKLEŞTİREN ÖRGÜTÜN BAŞI HALEN ABD'DE"

"Her iki liderin konuşması çok hassastı. Obama'nın kendi döneminde Türkiye ile ilişkilerin güçlendiğini ifade etmesi herhalde bir niyet belirtmesidir. Çünkü kendisi de biliyor biz de biliyoruz ki Obama döneminde Türkiye ile ilişkiler çok da olumlu geçmedi. Türkiye'de halkın çoğunluğu 15 Temmuz darbe girişiminde ABD'nin de rolünün olduğunu düşünüyor. Ve bu darbe girişimini gerçekleştiren örgütün başı halen ABD'de ve buradan Türkiye'yi tehdit etmeye devam ediyor. Türkiye Gülen'in iadesi için gerekli dosyaları sundu. Ve Obama mahkemelerin bu delilleri değerlendireceğini söyledi."

Prof.Dr. Mazhar Bağlı Erdoğan Obama görüşmesini değerlendirdi

Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş:

"ABD'NİN PYD'Yİ KORUMA REFLEKSİ SON BULACAK"

"Görüşmelerin olumlu bir zeminde gerçekleştiğini net bir şekilde söyleyebiliriz. Terör ile mücadelede ABD ve Türkiye'nin söylemleri çakışıyor gibi görünse de Suriye'de gerçekleştirilen operasyonlardan sonra ABD'nin PYD'yi korumakta bu kadar ısrarcı olmayacağını düşünüyorum. Ve zamanla ABD'nin PYD üzerindeki bu korumacı tavrının son bulacağını düşünüyorum."

Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş Erdoğan Obama görüşmesini değerlendirdi