153 kamu görevlisi meslekten ihraç edildi!

Muş Valiliği, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 103 kişinin tutuklandığını, 153 kamu görevlisinin meslekten ihraç edildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisinde yapılanmış illegal örgüt mensuplarınca cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmek amacıyla, FETÖ/PDY'nin darbe girişimi sonucu tüm Türkiye'de olduğu gibi Muş merkez ve ilçelerinde de bu kalkışmaya yönelik soruşturmaların yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda ilimizde 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ/PDY tarafından gerçekleştirilen menfur darbe girişimi sonrası, 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Milli Eğitim Müdürlüğünden 56, Emniyet Müdürlüğünden 83, İl Jandarma Komutanlığından 2, İl Müftülüğünden 3, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğünden 3, Valilik, Sağlık Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü ile Deftardarlık'tan da birer olmak üzere 153 personel meslekten ihraç edilmiştir."

Darbe girişimine ilişkin il genelinde 342 kişi hakkında işlem yapıldığı ve söz konusu soruşturmalar kapsamında 274 kişinin idari işlemler sonucu açığa alındığı vurgulanan açıklamada, haklarında adli işlem yapılan 103 kişinin tutuklandığı, 62 şahsın ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.