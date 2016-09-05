28 Şubat'ta görevden atılmışlardı! Geri dönecekler

28 Şubat sürecinde alınan YAŞ kararları ile ordudan atılan askerler, disiplin soruşturmaları ile görevlerinden uzaklaştırılan kamu personeli ve MİT mensupları görevlerine geri dönebilecek.

28 Şubat sürecinin ardından binlerce kamu personeli disiplin cezaları ve soruşturmalarla görevlerinden uzaklaştırılmıştı. YAŞ kararları ile 2 bine yakın subayın resen ordudan atıldığı ve MİT mensuplarının da görevlerinden uzaklaştırıldığı sürecin ardından 2013 yılında TBMM'den geçen Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile görevden uzaklaştırılan kamu personelinin görevlerine iadesinin önü açılmıştı.

MİT MENSUPLARI VE ASKERLER GÖREVLERİNE GERİ DÖNEBİLECEKLER

Edinilen bilgiye göre, MİT mensupları ve YAŞ kararları ile ordudan uzaklaştırılan askerler de görevlerine iade edilebilecek. Öte yandan çeşitli bakanlıklar bünyesinde çalışan ve kılık kıyafet yönetmeliklerine uymadıkları gerekçesiyle görevlerinden uzaklaştırılan personel, söz konusu kanun üzerine çıkarılan kılık kıyafet yönetmeliği disiplin afları ile görevlerine geri dönmüşlerdi.

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