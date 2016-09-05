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AK Parti heyeti, Gülen'in iadesi için 'ye gidecek

  • AA
  • Giriş Tarihi: 5.9.2016 17:12 Güncelleme Tarihi: 5.9.2016 17:22
AK Parti heyeti, Gülen'in iadesi için ABD'ye gidecek
AK Parti heyeti, Gülen'in iadesi için ABD'ye gidecek

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker ve beraberindeki heyet, terörist başı Gülen'in iadesiyle ilgili temaslarda bulunmak üzere yarın 'ye gidecek.

Edinilen bilgiye göre heyette, Eker'in yanı sıra AK Parti Milletvekili Ahmet Berat Çonkar, İstanbul Milletvekili Ali Sarıkaya ve Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay yer alacak.

Öte yandan şu an 'de temaslarda bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan ve AK Parti Milletvekili Sena Nur Çelik, Eker başkanlığındaki heyete katılacak.

Üç gün sürecek programda, kongre üyeleri, düşünce kuruluşları ve basın temsilcileri ile bir araya gelecek heyet, FETÖ'nün darbe girişimini ve Gülen'in terör örgütü lideri olduğunu muhataplarına belgelerle anlatacak ve Türkiye'ye iadesi konusunda talepleri dile getirecek.