Başbakan Binali Yıldırım 2. Hudut Tugay Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Başbakan Binali Yıldırım'ın, dün gece Hakkari Otluca Dağ Komando Tugay Komutanlığı ile Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanlığı'nı ziyaret ettiği öğrenildi.

Yıldırım, terör operasyonunu sürdüren askeri birlikten bilgi aldı.

Başbakan Binali Yıldırım, dün gece operasyon bölgesi Çukurca'ya gitti. Başbakan Yıldırım, Çukurca'da 2. Hudut Tugay Komutanlığı'nı ziyaret etti. Geçtiğimiz günlerde bölgede çatışmalar artmış ve çok sayıda PKK'lı etkisiz hale getirildi.

Başbakan Binali Yıldırım, Diyarbakır ziyaretinin ardından Çukurca'ya gitti. Hakkari Dağ Komando ziyareti, ve Çukurca 2. Hudut Komutanlığı'nı ziyaret etti. Her iki bölgede de şu anda sıcak çatışmaların yaşandığı bölgeler.

Başbakan'dan Çukurca'ya ziyaret

BAŞBAKAN YILDIRIM ASKERLERLE BİR ARAYA GELDİ

Başbakan Binali Yıldırım her iki bölgede de askerlerle bir araya geldi. Bölge teröristlerin Türkiye'ye geçişlerini sağladıkları bölge olarak da biliniyor.

TERÖRİSTLER KUZEY IRAK'A ÇEKİLDİ

Bölgede 2 gün süren yoğun çatışmalarda 100'ün üzerinde terörist etkisiz hale getirilmişti. Teröristler ölü ve yaralılarını da Kuzey Irak'a götürmüştü.

DEVAM EDEN OPERASYONLAR HAKKINDA KOMUTANLARDAN BİLGİ ALDI

Bölgede operasyonlar devam ediyor. Başbakan operasyonlar hakkında bölgedeki komutanlardan da bilgi aldı.

SÜLEYMAN SOYLU DA YANINDAYDI

Başbakan Binali Yıldırım'ın yanında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yer aldı. Başbakan ziyaretini helikopterle gerçekleştirdi.