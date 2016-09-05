Cerablus Harekatı'nda 13. gün!

Genelkurmay'dan yapılan açıklamada, koalisyon güçleri desteğindeki Özgür Suriye Ordusu tarafından gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında 7 köyün daha DAEŞ'ten temizlendiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek amacıyla 24 Ağustos'ta başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'nın, Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM Sözleşmesi'nin 51'inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı ile BM'nin DAEŞ'le mücadeleye yönelik kararları çerçevesinde sürdürüldüğü belirtildi.

Harekatın 13'üncü gününde operasyon bölgesinde teröristlere ait olduğu belirlenen ve yerleri tespit edilen 9 hedefin, Fırtına obüsleriyle 99 atım yapılarak tam isabetle vurulduğu, harekatın başladığı günden bu yana toplam 392 hedefe bin 698 atım yapıldığı kaydedildi.

Bilgilendirmede ayrıca bugün koalisyon güçleri desteğindeki Özgür Suriye Ordusu tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda Karabah Mamal, Haydar Başa, El Humayrah, Umm Et Tadaya, El Masannah, Cub El Dam ve El Mustafa El Kabir köylerinin DAEŞ'ten geri alındığı ifade edildi.

Terör örgütleri tarafından kullanılan ve Türkiye'nin hudut bölgesinde güvenlik riski doğuran Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen koalisyon harekatına destek veren Türk Silahlı Kuvvetlerinin, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri aldığı vurgulandı.