Cizre'de yaralanan polis şehit oldu

Şırnak'ın Cizre ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralanan ve tedavi için Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen polis memuru Mülazimoğlu şehit oldu.

Şırnak'ın Cizre ilçesindeki terör saldırısında yaralanan ve tedavi için Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen polis memuru Ali Mülazimoğlu şehit oldu. Şehit polisin cenazesi, memleketi Osmaniye'de defnedilecek.

Alınan bilgiye göre, PKK'lı teröristlerce Cizre'de düzenlenen terör saldırısında yaralanan polis memuru Mülazimoğlu, tedavi için getirildiği hastanede yaşamını yitirdi.

Memleketi Osmaniye'ye gönderilen şehit polisin cenazesinin, bugün ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Öte yandan, 26 Ağustos'ta Cizre'deki saldırıda yaralanan oğullarını ziyarete giden ailesi, Diyarbakır'da trafik kazası geçirmiş, şehit polisin annesi Gülistan Mülazimoğlu hayatını kaybetmişti. Anne Mülazimoğlu'nun cenazesi, Osmaniye Merkez'e bağlı Çardak Köyü'nde toprağa verilmişti.