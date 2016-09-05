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Cizre'de yaralanan şehit oldu

  • Giriş Tarihi: 5.9.2016 17:34
Cizre'de yaralanan polis şehit oldu
Cizre'de yaralanan polis şehit oldu

'ın Cizre ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralanan ve tedavi için Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen memuru Mülazimoğlu şehit oldu.

'ın Cizre ilçesindeki terör saldırısında yaralanan ve tedavi için Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen memuru Ali Mülazimoğlu şehit oldu. Şehit polisin cenazesi, memleketi 'de defnedilecek.

Alınan bilgiye göre, PKK'lı teröristlerce Cizre'de düzenlenen terör saldırısında yaralanan polis memuru Mülazimoğlu, tedavi için getirildiği hastanede yaşamını yitirdi.

Memleketi Osmaniye'ye gönderilen şehit polisin cenazesinin, bugün ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Öte yandan, 26 Ağustos'ta Cizre'deki saldırıda yaralanan oğullarını ziyarete giden ailesi, Diyarbakır'da trafik kazası geçirmiş, şehit polisin annesi Gülistan Mülazimoğlu hayatını kaybetmişti. Anne Mülazimoğlu'nun cenazesi, Osmaniye Merkez'e bağlı Çardak Köyü'nde toprağa verilmişti.