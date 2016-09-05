Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan liderlere sürpriz hediye!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki G20 Zirvesi'nde üye ülkelerin liderlerine, Türkçe ve İngilizce hazırlanan G20 Antalya Zirvesi kitabı hediye etti. Erdoğan ayrıca liderlere, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin görsellerin yer aldığı birer paket sundu.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı tarafından Türkçe ve İngilizce hazırlanan G20 Antalya Zirvesi kitabı, Çin'in Hangcou kentinde düzenlenen zirvede üye ülkelerin liderlerine hediye olarak verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 2015 yılında düzenlenen zirvede ekonomik konuların yanı sıra terörle mücadele ve mülteci krizi ele alınmıştı. Yabancı liderlere hediye edilen yaklaşık 360 sayfalık özel kitapta zirve bildirilerinin yanı sıra katılımcı ülkeler ve Antalya hakkında bilgiler ile fotoğraflar yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin'de görüştüğü yabancı liderlere ayrıca FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe teşebbüsü ve örgüt hakkında bilgi ve görseller içeren birer paket de sundu. FETÖ'nün 15 Temmuz süreci hakkında dezenformasyon çabalarına karşı hazırlanan pakette darbecilerin işlediği suçları gösteren fotoğraf ve görüntüleri, kronoloji ve bilgi notları bulunuyor.