DAEŞ militanları Ankara'da tornacı aradı

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ne ulaşan nota göre DAEŞ, Ankara’nın bazı köylerinde militan devşirmek için çalışma yaptı. Örgüt, ağır silah yaptırmak için torna ustası bile aradı.

TSK'nın ÖSO ile birlikte Suriye'de yürüttüğü Fırat Kalkanı Operasyonu devam ederken, DAEŞ ile mücadele yurtiçinde de sürüyor. Ankara Emniyeti'nin 26 sanıklı El Kaide davasına gönderdiği 'bilgi notu'nda, hâlâ önemli bölümü DAEŞsaflarında bulunan sanıklar hakkında verdiği bilgiler örgütün Ankara faaliyetlerini gözler önüne serdi. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ulaşan nota göre DAEŞ, Ankara'nın bazı köylerinde militan devşirmek için çalışma yaptı. Örgüt, ağır silah yaptırmak için torna ustası bile aradı.

26 sanığın 2014'e kadar olan faaliyetleri tek tek anlatıldı. 22 sayfalık notta bazı tespitler şöyle:



OSMAN ÇOLAKOĞLU: Ebu Muhammet Saykan kod adını kullanıyor. El Kaide üyeliği, Ateşli Silahlar Yasası'na muhalefet, resmi belgede sahtecilik suçlarından kaydı var. 16 Ocak 2010'da El Kaide bağlantılı Taifetul Mansura grubuna yönelik operasyonda tutuklandı. Cezaevinden çıktıktan sonra Çubuk (Kışlacık Köyü) ve Çamlıdere (Ören Köyü) ilçelerinde toplantı ve propaganda faaliyeti icra etti. Sık sık Suriye'ye gidip gelen Çolakoğlu, son olarak 17 Eylül 2013'te gidip bir daha dönmedi.

DAEŞ'İN TÜRKİYE SINIRIYLA TEMASI KESİLDİ!

OĞUZHAN GÖZLEMECİOĞLU: 25 Mayıs 2013'te Suriye'ye ailesiyle gitti. Ankara ve ilçelerinde eleman temin etmeye çalıştı, toplantı ve propaganda faaliyeti yaptı. 2 aracıyla DAEŞ'e para karşılığı ulaşım hizmeti verdi, kuryelik ve kılavuzluk yaptı.



MUSTAFA CANÖZ: Kod adı Uveyş. Hırsızlık, yağma, gümrük kaçakçılığı ve El Kaide üyeliğinden kaydı var. Suriye'de yağma sonucu elde ettiği malzemeleri (laptop, iPhone vb) Ankara'da sattı.



ZEKİ SANCAKTAROĞLU: Kod adı Musab-Halit. El Kaide'den kaydı var. Suriye'den 'ganimet' diyerek elde ettiği malları Türkiye'de satıp örgüte gelir sağladı.



HALİL İBRAHİM GÖZLEMECİOĞLU: Aralık 2013'te Suriye'ye gitti. Av iddiasıyla jandarma sorumluluk bölgesinde atış talimi yaptı.



BURAK MUSAB GÜLER: 2013 Ekim ayında Ankara'da ağır silah (havan) yaptırmak için güvenebilecekleri bir torna ustası aradı. Suriye'ye giden/gelen şahıslara kılavuzluk yaptı. - Habertürk -