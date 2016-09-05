Demokrasi mitingi ‘Riskli’ PKK mitingi ‘Barışçıl’

Darbe karşıtı Demokrasi mitingini ‘riskli’ olarak adlandıran Alman medyasına göre PKK mitingi ‘barışçıl’

15 Temmuz darbe girişiminin ardından demokrasi mitingi yapmak isteyen Türk vatandaşlarına zorluk çıkaran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gurbetçi vatandaşlara seslenmesine de 'Güvenlik riski' gerekçesiyle izin vermeyen Almanya, Türkiye karşıtı eylem yapmak isteyen PKK'ya özel alan tahsis etti.

PKK – YPG MİTİNGİNE 'BARIŞÇIL' YAKIŞTIRMASI

Birbiriyle bağlantılı iki skandalda da devletinin yanında duran Alman medyası, Demokrasi mitingi engellemelerini 'Güvenlik riski' olarak adlandırırken, 'Erdoğan hedef alındı' , 'Özgür Kürdistan' çağrısı yapıldı' diye duyurduğu PKK - YPG mitingini ise 'Barışçıl' olarak niteledi.

DEUTSCHE WELLE EN ÖNDE…

Hitler döneminin olumsuz imajını silmek amacıyla 50'li yıllarda kurulan Deutsche Welle PKK'nın eylemini, "Onlarca Kürt PKK Gerilla Savaşçısı kıyafetiyle oradaydı" , "PKK sembolleri, Öcalan'a özgürlük posterleri alandaydı", "Kalabalıklar özgür Kürdistan sloganları attı" gibi ifadelerle okurlarına aktardı.

Haberde Türkiye, Sırrı Sakık'ın ağzından "Cellatları destekleyen ülke" olarak nitelendirildi.

Sabah.com.tr

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