Dışişleri Bakanlığı'ndan saldırılara kınama!

Türkiye, Afganistan’ın başkenti Kabil’de düzenlenen ve 25 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarını "en güçlü şekilde" kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kabil'de Savunma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı binalarına yönelik olarak bugün beş dakika arayla gerçekleştirilen iki ayrı terör saldırısının "en güçlü şekilde" kınandığı belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu terör saldırılarını en güçlü şekilde kınıyor, hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa, ölenlerin yakınlarına, Afganistan hükümeti ve kardeş Afgan halkına başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Karşı karşıya bulunduğu sınamalarla mücadelede uluslararası toplumun desteğiyle önemli mesafe kat eden Afganistan hükümeti ve halkının kararlılığının terör saldırılarıyla zayıflatılamayacağının kaydedildiği açıklamada, Türkiye'nin bu süreçte kardeş Afganistan ile dayanışmasını sürdüreceğine vurgu yapıldı.

Kabil'de Savunma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı binalarına yönelik iki ayrı terör saldırısında 25 kişi hayatını kaybetmiş, 92 kişi yaralanmıştı.