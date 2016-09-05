Erdoğan, Obama ve Putin'e teklifini açıkladı

Erdoğan, Çin'in Hangcou kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sonrası Kongre Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Burada yaptığı konuşmada TSK ve koalisyonun düzenlediği Cerablus harekatı ile sınırımızın DAEŞ'ten temizlendiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Obama ve Putin'e bölge ile ilgili sunduğu teklif ile ilgili bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye krizi, bir yandan ülke içinde can kayıpları ve terör örgütlerinin faaliyetleri, diğer yandan da tetiklediği sığınmacı dramıyla dünyanın kanayan yarası olmayı bugün de sürdürüyor. Batı ülkelerinin bilhassa sığınmacı sorununda takındıkları güvenlikçi ve hatta ırkçı tavır insanlık adına utanç vericidir. Şu an itibarıyla Suriye'de öldürülenlerin sayısı 600 bini aşmıştır. 600 bin insanın öldürüldüğü bir yerde hala katil Esed'in görevinde kalmasını, durmasını savunmak bana öyle geliyor ki insanlık adına bizler için utanç vericidir." dedi.

"Suriye'de öldürülenlerin sayısı 600 bini aşmıştır"

KONUŞMASINA ÇİNCE SELAM VEREREK BAŞLADI

Erdoğan, Çin'in Hangcou kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sonrası Kongre Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Çince "selam, merhaba" anlamında kullanılan "Ni hao" diyerek salondakileri selamlayan Erdoğan, 11. G20 Liderler Zirvesi'nin Çin Halk Cumhuriyeti'nde tamamlandığını söyledi.

DAİŞ'i, PKK'yı, PYD, YPG'yi, FETÖ'yü ayrı tutan anlayışı hep birlikte reddetmeli, tüm terör örgütlerine karşı ilkeli bir mücadeleyi derhal başlatmalıyız. Biz, ne pahasına olursa olsun terörizmle mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdürmekte kararlıyız.

"TERÖR ÖRGÜTLERİNE KARŞI İLKELİ BİR MÜCADELEYİ DERHAL BAŞLATMALIYIZ"

Terör örgütlerini ayrı tutan anlayışın reddedilmesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"DAİŞ'i, PKK'yı, PYD, YPG'yi, FETÖ'yü ayrı tutan anlayışı hep birlikte reddetmeli, tüm terör örgütlerine karşı ilkeli bir mücadeleyi derhal başlatmalıyız. Biz, ne pahasına olursa olsun terörizmle mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdürmekte kararlıyız. Gerek Cumhurbaşkanı olarak şahsım, gerekse hükümetimiz bu konuda kararlıdır. Türkiye'nin Cerablus Operasyonu bu konudaki kararlılığının ifadesidir. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ülkemizde ilan edilen Olağanüstü Hal sadece, FETÖ yapılanmasıyla daha etkin ve süratle mücadele etme, bu doğrultuda gereken yeniden yapılanma çalışmalarını yürütme amacına yöneliktir."

"Terörizm ve mülteci sorunu Antalya G20 zirvesinde gündeme getirdiğimiz bir konuydu"

"CERABLUS'A KENDİ İNSANI YERLEŞTİ"

DAEŞ'ten temizlenen Cerablus'a, Cerablus sakinlerinin yerleştiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Cerablus'a Suriye'deki Cerablus'un halkı olan ılımlı muhaliflerle beraber girdik ve o ılımlı muhaliflerle beraber girmek suretiyle Cerablus'tan DAİŞ'i atmış olduk. Şu anda Cerablus'ta DAİŞ yok, tamamıyla boşaltıldı oralar. Şimdi oraya Cerablus'un kendi insanı yerleşti. Nüfusu yaklaşık 100 bin olan Cerablus sakinleri, artık güle oynaya çocuklarıyla oraya yerleşmiş durumdalar."

Oranın uçuşa yasak bölge olarak ilan etmek sayın Obama ve Sayın Putin'e teklifimdir. Süreci de böyle başlatıyoruz.

"SAYIN OBAMA VE PUTİN'E TEKLİFİM..."

Fırat Kalkanı Operasyonu sonrası DAEŞ'ten temizlenen Cerablus'a, bölgenin kendi insanının yerleştiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şunları kaydetti:

Nüfusu 100 bin olan Cerablus sakinleri oraya yerleşmiş durumdalar. Cerablus'un kendi halkı olanlar koruma altına alınmış vaziyette. Yeni bir hamle de Kilis'in karşısında Çobanbey'de bir bölge var oradan girmek suretiyle bizim sınırlarımız tamamen DAEŞ'ten temizlendi ve Fırat'a kadar birleştirilmek suretiyle bizdeki bulunan Suriyeli vatandaşlar gerekse Suriye'den irtica etmek isteyenler kendi topraklarında daha huzurlu yaşamak fırsatını bulacaklar. Oranın uçuşa yasak bölge olarak ilan etmek sayın Obama ve Sayın Putin'e teklifimdir. Süreci de böyle başlatıyoruz.

"15 Temmuz kanlı darbe girişimi terörün başka bir biçimidir"