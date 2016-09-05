ARKADAŞINA GÖNDER FETÖ üyesinin evinden Amerikan bayrağı çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

FETÖ üyesinin evinden Amerikan bayrağı çıktı

  • İHA
  • Giriş Tarihi: 5.9.2016 15:33

’nin Lüleburgaz ilçesinde ekipleri tarafından, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu E.G. isimli şahsın evinde yapılan aramada çok sayıda malzeme ve 1 adet dolar ile birlikte tahta saplı Amerikan bayrağı ele geçirildi.

Valiliği'nden verilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen arama kararına istinaden Kırklareli İl Komutanlığı'na bağlı ekipler, ilçeye bağlı Ahmetbey beldesinde ikamet eden E.G. isimli şahsın evinde arama yaptı. Jandarma ekiplerinin yaptığı aramada 1 adet DVD, 1 adet E serisi Amerikan doları, 2 adet kaset, 2 adet ses kayıt cihazı ve kılıfı, 1 adet cep telefonu, 1 adet kulaklık, 4 adet fotoğraf, 9 adet CD, 1 adet kitap ve 1 adet tahta saplı Amerikan bayrağı ele geçirildi.
Jandarma ekipleri tarafından ele geçirilen malzemelerin Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildiği, evinde Amerikan bayrağı bulunan E.G. isimli şüphelinin yakalama çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi.