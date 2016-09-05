FETÖ üyesinin evinden Amerikan bayrağı çıktı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde jandarma ekipleri tarafından, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu E.G. isimli şahsın evinde yapılan aramada çok sayıda malzeme ve 1 adet dolar ile birlikte tahta saplı Amerikan bayrağı ele geçirildi.

Kırklareli Valiliği'nden verilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen arama kararına istinaden Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, ilçeye bağlı Ahmetbey beldesinde ikamet eden E.G. isimli şahsın evinde arama yaptı. Jandarma ekiplerinin yaptığı aramada 1 adet DVD, 1 adet E serisi Amerikan doları, 2 adet kaset, 2 adet ses kayıt cihazı ve kılıfı, 1 adet cep telefonu, 1 adet kulaklık, 4 adet fotoğraf, 9 adet CD, 1 adet kitap ve 1 adet tahta saplı Amerikan bayrağı ele geçirildi.

Jandarma ekipleri tarafından ele geçirilen malzemelerin Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildiği, evinde Amerikan bayrağı bulunan E.G. isimli şüphelinin yakalama çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi.