FETÖ'nün büyük vurgunu makbuzla ortaya çıktı

İZMİR'de, Bergama merkezli düzenlenen FETÖ/PDY operasyonda, çoğu esnaf 23 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen makbuzlardan, FETÖ'nün Hindistan ve Afrika ülkelerinde kesileceği vaadiyle topladığı kurban bağışı paralarını, farklı ülkeler üzerinden ABD'ye gönderdiği ortaya çıktı.

İZMİR'de, Bergama merkezli düzenlenen FETÖ/PDY operasyonda, çoğu esnaf 23 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen makbuzlardan, FETÖ'nün Hindistan ve Afrika ülkelerinde kesileceği vaadiyle topladığı kurban bağışı paralarını, farklı ülkeler üzerinden ABD'ye gönderdiği ortaya çıktı.





FETÖ/PDY'ye yönelik araştırmalarını sürdüren İzmir Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şubesi birimleri, Bergama İlçesi'nde, geçen 16 Mayıs'takinin devamı niteliğinde yeni bir operasyon yaptı. Geçen 16 Mayıs'ta 72 kişinin yakalanıp 46'sının tutuklandığı operasyonun devamında bu kez çoğu esnaf 23 kişi gözaltına alındı. FETÖ/PDY üyelerinin, ilçedeki toplantılara katıldıkları, himmet ve kurban bağışı adı altında para topladıkları belirlendi. Gözaltındaki birçok kişinin, FETÖ/PDY lideri Fethullah Gülen'le çekilmiş fotoğrafları bulundu.



KURBAN BAĞIŞLARINI DOLANDIRMIŞLAR



Arama yapılan evlerde önemli belgeler de bulunduğu belirtildi. Buna göre Hindistan ve Afrika ülkelerinde kesilip, yoksullara dağıtılmak üzere toplanan kurban bağışı paralarının, İsviçre gibi Avrupa ülkeleri üzerinden ABD'ye aktarıldığı, kurban kesilmediği saptandı. Operasyon öncesindeki araştırmalarda, FETÖ/PDY üyelerinin aralarındaki anlaşmazlıklarını, örgütün 'Kadim ağabeyi' durumundaki, arananlar arasında yer alan Yusuf Bekmezci'nin çözdüğü ifade edildi. Yine gözaltı listesindeki, sürücü kursu sahibi Recep Güneş, İzmir Adliyesi yapılanması sorumlusu ve imamı olduğu öne sürülen Mustafa Sayın Erdoğan, Doğu Anadolu Bölgesi imamı İhsan İnal ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi imamı Mehmet Kocatürk'ün de yine firarda bulunduğu açıkladı.



BÜYÜK VURGUN MAKBUZDA ÇIKTI



İzmir'de, Bergama merkezli düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 23 kişinin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda, ilginç belge, yazışma ve fotoğraflara ulaşıldığı belirtildi.



FETÖ/PDY üyelerinin aralarındaki anlaşmazlıkları çözen, örgütün 'kadim ağabeyi' durumundaki firara sanık Yusuf Bekmezci'nin kaldığı adresten, Fethullah Gülen'le çekilmiş fotoğrafının yanısıra, eski futbolcular Hakan Ünsal, Arif Erdem, Ahmet Yıldırım ve futbol yaşantısını sürdüren Emre Belezoğlu ile çekilmiş fotoğraflarının bulunduğu belirtildi.



FETÖ/PDY üyelerinin kendi aralarındaki yazışmalarda kullandıkları 'bylock' programında da önemli detaylar bulundu. Özellikle grup yazışmalarında, üyelerin dikkatli olmaları ve nasıl davranmaları gerektiğinin anlatıldığı görüldü. Bunun yanı sıra yine ele geçirilen makbuz kayıtlarından 185 bin 433 TL'lik kurban bağışının, 91 bin TL'sinin merkez kuran ödemesi olarak Pensilvanya'ya, 100 TL'sinin yol ücretine, 9 bin 750 TL, 3 bin TL, 15 bin TL, 19 bin 500 TL'nin de çeşitli ödemeler için ayrı ayrı ayrıldığı belirlendi. Vatandaşlardan bağış olarak toplanan 185 bin 433 TL'den sadece 47 bin 933 TL'nin fakir insanlar için kurban kesilmesi amacıyla Hindistan'a gönderildiği saptandı.