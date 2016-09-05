FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma

Batman'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında görevden alınan 564 kamu personelinden 153'ünün tutuklandığı bildirildi.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, 15 Temmuz'dan bu yana FETÖ soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan 564 kamu personelinden 235'inin gözaltına alındığı belirtilerek, bunlardan 153'ünün tutuklandığı, 69'unun adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı, 13 kişinin ise firarda olduğu belirtildi.

Tutuklanan 153 kişi arasında 14 asker, 96 emniyet ve 36 adliye personelinin yer aldığı ifade edilen açıklamada, soruşturma kapsamında 175 emniyet, 137 milli eğitim müdürlüğü görevlisinin de arasında yer aldığı 375 kamu personelinin görevinden ihraç edildiği kaydedildi.