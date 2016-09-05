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FETÖ’nün finans kaynağı tutuklandı!

  • Giriş Tarihi: 6.9.2016 01:18 Güncelleme Tarihi: 6.9.2016 01:29
FETÖ’nün finans kaynağı tutuklandı!
FETÖ’nün finans kaynağı tutuklandı!

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında FETÖ'nün 'de ki himmet adı altında paralarını toplayan finansmanı Mustafa Sözduyar ve yine örgütün Nevşehir'de ki etkin isimlerinden Ahmet Durak savcılık ifadelerinin ardından tutuklanma istemiyle sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.