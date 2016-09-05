FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon: 33 gözaltı...

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Elazığ merkezli 8 ilde örgütün "kadın yapılanmasına" yönelik operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 33 kişiden 21'i yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün "kadın yapılanmasında" yer alan ve aralarında bölge sorumlusu, ev ablası, büyük bölge talebe mesulü, yurt sorumlusu, mütevelli heyeti üyesi, imam, cemaat içi evlilik işlerini düzenleyenler ile bu yapılanmaya finans sağlayan kişilerin de bulunduğu 33 kişi hakkında soruşturma başlattı.

21 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Gözaltı kararı verilen 33 şüphelinin yakalanması amacıyla Elazığ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi koordinasyonunda Elazığ, Kayseri, Mersin, Osmaniye, Bingöl, Manisa, Gaziantep ve Malatya'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda 21 kişi gözaltına alındı, 12 şüphelinin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor. Elazığ eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

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