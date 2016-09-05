FETÖ’nün profesörlerine İhraç koruması

Meslekten ihraç edilenler arasında bulunan FETÖ’nün iki önemli ismi Prof. Levent Altıntop ve Prof. Ayşegül Jale Saraç’ın adlarının açıklanan listede yer almaması, YÖK tarafından korundukları şüphesini uyandırdı.

Çıkarılan son Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çerçevesinde ile FETÖ ile uzak-yakın bağlantılı çeşitli meslek gruplarından 50 bin dolayında kişi kamudan ihraç edilirken, örgüt yapılanmasının aktif isimlerinden olan Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nden Prof. Levent Altıntop ile tutuklu bulunan eski Dicle Üniversitesi Rektörü Ayşegül Jale Saraç listede yer almadı. FETÖ'nün Nijerya'daki üniversitesinin kurucu rektörlüğünü yapan, örgütün en aktif olduğu Acil Tıp Uzmanları (ATUDER) Derneği'nin kurucusu olan Prof. Altıntop'un, 15 Temmuz sonrası açığa alınan akademisyenler arasında yer almasına rağmen, ihraç listesinde yer almayışı dikkati çekti. Aynı şekilde darbe girişimi sonrası ilk tutuklanan isimlerden olan eski Dicle Üniversitesi Rektörü Ayşegül Jale Saraç'ın da ihraç edilmemesi, iki ismin YÖK'te birileri tarafından korunduğu şüphesini gündeme getirdi.

DERNEKLERİ ETKİNLİK PEŞİNDE

Prof. Altıntop'un kurucusu olduğu ve onursal başkanlığını yaptığı ATUDER yönetimi büyük oranda görevden uzaklaştırılarak gözaltına alındı. Derneğin faaliyetleri de 3 aylığına durduruldu. Ancak dernek, 19-22 Ekim 2016 tarihleri arasında İstanbul'da bir kongre düzenlemeye hazırlanıyor.

Tutuklanan eski Dicle Üniversitesi Rektörü Ayşegül Jale Saraç'ın yardımcılarından Prof. Dr. Aytekin Sır da ihraç listesinde yer almayan isimlerden birisi olarak dikkati çekti. (Star)

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