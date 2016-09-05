G20 Zirvesi'nde Erdoğan Putin yakınlığı Obama'nın dikkatini çekti

Geçen yıl Türkiye'nin Rusya ile yaşadığı uçak krizinden dolayı G20 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasında soğuk bir hava esmişti. Aynı soğukluk bu yıl FETÖ elebaşı Gülen'i vermemek için direnen Obama ile yaşandı.

Geçen yıl G20 buluşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Barack Obama arasındaki samimiyet görüntülenirken, Rusya Lideri Putin'in uzaktan izlediği görülmüştü.

Bu yıl da Çin'de düzenlenen G20 Zirvesi'nde Erdoğan ile Putin arasındaki samimiyet Obama'yı kıskandıracak cinstendi.