Güney sınırımızda terör koridoru istemiyoruz

Çin'in ev sahipliğinde yapılan G20 zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Obama 45 dakika süren ikili bir görüşme gerçekleştirdi. İki liderin ana gündemi, FETO'nun iadesi ve Suriye'deki durumdu.



Obama "Darbe girişiminin sorumlularının adalet önüne çıkarılması için işbirliğimiz sürecek" dedi. Erdoğan ise Fırat Kalkanı konusunda net mesaj verdi: Temennimiz güneyimizde terör koridoru oluşmasın.

ERDOĞAN-PUTİN SAMİMİYETİ...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak için geldiği Çin'in Hangzhou kentinde ABD Başkanı Barack Obama ile 45 dakika görüştü. Marriot Otel'deki heyetler arası görüşme sonrası Erdoğan ve Obama, gazetecilere açıklamalarda bulundu.



O dönem, darbe girişimini net şekilde kınadığını ve Erdoğan'la konuştuğunu ifade eden Obama, bu yasadışı eylemlerin faillerinin soruşturulması, yargı önüne çıkarılması gerektiğini vurguladı. Obama, özetle şunları söyledi: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, bu eylemleri yapanların adalet önüne çıkarılmasından nasıl emin olacağımızın belirlenmesinde adalet bakanlığımızın ve ulusal güvenlik ekibimizin Türk yetkililerle işbirliğine devam edeceğine dair güvence verdim. Türkiye, güçlü bir NATO müttefiki, DAEŞ'le mücadele koalisyonunun kritik bir üyesi. Ordumuz, güvenlik güçlerimiz ve istihbarat işbirliğimiz, DAEŞ'in, özellikle de Suriye ve Türkiye sınırlarından geri püskürtülmesine yardım etti. Ancak şimdi bu işi tamamlamalıyız ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la, bu noktada işbirliğimizi daha fazla nasıl artırabileceğimizin yollarını konuştuk."

G-20 ZİRVESİNDEN ÖNEMLİ KARELER