Güney sınırımızda terör koridoru istemiyoruz

Çin'in ev sahipliğinde yapılan G20 zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Obama 45 dakika süren ikili bir görüşme gerçekleştirdi. İki liderin ana gündemi, FETO'nun iadesi ve Suriye'deki durumdu.
Obama "Darbe girişiminin sorumlularının adalet önüne çıkarılması için işbirliğimiz sürecek" dedi. Erdoğan ise Fırat Kalkanı konusunda net mesaj verdi: Temennimiz güneyimizde terör koridoru oluşmasın.
ERDOĞAN-PUTİN SAMİMİYETİ...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak için geldiği Çin'in Hangzhou kentinde ABD Başkanı Barack Obama ile 45 dakika görüştü. Marriot Otel'deki heyetler arası görüşme sonrası Erdoğan ve Obama, gazetecilere açıklamalarda bulundu.
O dönem, darbe girişimini net şekilde kınadığını ve Erdoğan'la konuştuğunu ifade eden Obama, bu yasadışı eylemlerin faillerinin soruşturulması, yargı önüne çıkarılması gerektiğini vurguladı. Obama, özetle şunları söyledi: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, bu eylemleri yapanların adalet önüne çıkarılmasından nasıl emin olacağımızın belirlenmesinde adalet bakanlığımızın ve ulusal güvenlik ekibimizin Türk yetkililerle işbirliğine devam edeceğine dair güvence verdim. Türkiye, güçlü bir NATO müttefiki, DAEŞ'le mücadele koalisyonunun kritik bir üyesi. Ordumuz, güvenlik güçlerimiz ve istihbarat işbirliğimiz, DAEŞ'in, özellikle de Suriye ve Türkiye sınırlarından geri püskürtülmesine yardım etti. Ancak şimdi bu işi tamamlamalıyız ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la, bu noktada işbirliğimizi daha fazla nasıl artırabileceğimizin yollarını konuştuk."
G-20 ZİRVESİNDEN ÖNEMLİ KARELER
TÜRKİYE'YE MÜLTECİ TEŞEKKÜRÜ
Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Suriye'deki iç savaşı sona erdirerek barışçıl bir geçiş sürecinin önemine değindiklerini vurgulayan Obama, "Sivillerin insani acılarını dindirmek ve onların yeniden bütünüyle güvenli ve istikrarlı bir bölgede yaşamalarını sağlamak için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bir kez daha şahsım adına Türkiye halkına ve hükümetine, mültecilere sağladıkları insani yardım ve misafirperverlik için teşekkür etmek istiyorum. Türkiye, Irak ve Suriye'den ayrılmak zorunda kalanlara yardım ulaştırılmasında anahtar rol üstlenerek dünyada en çok mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumunda" dedi.
SADECE TÜRKİYE TAŞIMAMALI
Birleşmiş Milletler'de (BM) 19 Eylül'de yapılacak Göçmenler ve Mülteciler Zirvesi'ni hatırlatan Obama, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da söylediğim gibi bu, tüm yükü sadece Türkiye'nin taşıması gereken bir konu değil. Bu konuda hepimizin destek vermesi ve bu desteği vermeye niyetli olduğumuzu göstermemiz gerekiyor" diye konuştu. Erdoğan'ın tekrar gördüğüne sevindiğini söyleyen Obama, başkanlığı dönemindeki iki ülke arasındaki ittifak, müttefiklik ve dostluğun devamını diledi.
Ardından söz alan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise terörle topyekûn mücedeleyle ilgili önemli mesajlar verdi. Erdoğan "Terörizmin her türlüsü kötüdür, teröristin her türü kötüdür. İyi terörist-kötü terörist olamaz. Hepsi bunların kötüdür, hepsi lanetlidir. Bunlara karşı takınmamız gereken tavır da bellidir" dedi.
'TERÖR KORİDORU OLUŞMASIN'
Türkiye'nin, Suriye ve Irak'ta DAEŞ, PKK, YPG, PYD terör örgütlerine karşı sürdürdüğü mücadelenin kararlı şekilde devam ettiğini vurgulayan Erdoğan, "Temennimiz odur ki güneyimizde bir terör koridoru oluşmasın. Böyle bir terör koridorunun oluşmaması için de koalisyon güçleriyle birlikte Türkiye bir dayanışma içinde bu mücadeleyi vermektedir. Bu mücadeleden de başarılı şekilde çıkacağımıza inanıyorum" diye konuştu.
HUKUK İÇİNDE MÜCADELE
FETÖ ile ilgili çalışmaların hukuk çerçevesinde sürdüğünü vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti: "Bu terör, darbe girişimi öncesi bu teröriste karşı hazırlanan dosyalar gönderilmiştir. 15 Temmuz'dan sonraki hazırlanmakta olan dosyalar da yine ABD'nden gelen heyete daha sonra teslim edilecektir. Onların da çalışmaları şu anda devam etmektedir. ABD'den şu anda bir heyet gelmiştir. Şimdi de bizden yine Adalet Bakanlığı'ndan bir heyet aynı şekilde ABD'ye hatta Adalet Bakanımız ve İçişleri Bakanımız birlikte ABD'ye gidecekler orada bu çalışmayı birlikte yapacaklardır."
1- Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer 2- Endonezya Başbakanı Joko Widodo 3- Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto 4- Güney Afrika Devlet Başkanı Jacob Zuma 5- ABD Başkanı Barack Obama 6- Almanya Başbakanı Angele Merkel 7- Çin Devlet Başkanı Şi Cinpin 8- Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 9- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 10- Fransa Devlet Başkanı François Hollande 11- Güney Kore Devlet Başkanı Park Geun-hye 12- Arjantin Cumhurbaşkanı Mauricio Macri 13- Hindistan Devlet Başkanı Narendra Modi 14- Suudi Arabistan Savunma Bakanı ve Veliaht Prensi Muhammed bin Salman 15- İngiltere Başbakanı Teressa May 16- Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull 17- İtalya Başbakanı Mateo Renzi 18- Laos Devlet Başkanı Bounnhang Vorachith 19- Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev 20- Çad Devlet Başkanı Idriss Deby 21- Senegal Devlet Başkanı Macky Sall 22- Abdel Fattah al-Sisi 23-Japonya Başbakanı Şinzo Abe 24- Kanada Başbakanı Justin Trudeau 25- Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk 26-Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker 27- IMF Genel Direktörü Christine Lagarde 28-Tayland Başbakanı Prayut Chan-O-Cha 29- Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong 30- İspanya Başbakanı Mariano Rajoy 31- BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon 32- Dünya Bankası Başkanı Jim Yon Kim.