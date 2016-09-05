HDP, MHP ve CHP'liler: Oyum Erdoğan'a

MAK Danışmanlık, “65'inci Hükümetin İlk Yüz Gün Performansı"na ilişkin bir anket yaptı. 27 Ağustos - 2 Eylül arasında yapılan araştırmada Türkiye genelindeki 2 bin 700 kişiye FETÖ'yle mücadele, Fırat Kalkanı Operasyonu ve ABD'yle ilgili sorular soruldu.

ERDOĞAN'A DESTEK YÜZDE 71

Araştırmada, "Yarın Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunuzu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verir misiniz?" sorusuna yüzde 71.15'lik kesim 'Evet' cevabını verdi.

Hayır diyenler yüzde 22'de kalırken, yüzde 6.85'li kesim kararsız olduğunu belirtti. Kararsızlar da dağıtıldığında, neredeyse her dört kişiden üçü, Erdoğan'ı desteklediğini ifade etti.

CHP, MHP VE HDP'LİLERİN ORANLARI

Araştırmaya katılan ve seçimlerde AK Parti'ye oy verdiğini söyleyenlerin tamamına yakını Erdoğan'a yeniden oy vereceğini belirtirken, MHP'li seçmende oranın yüzde 82'yi bulması dikkat çekti.

CHP'li seçmenin yüzde 34'ü, HDP'li seçmenin de yüzde 36'sı, "Oyum Erdoğan'a" cevabını verdi. Araştırmanın analizinde, "Bu sonuç, vatandaş nazarında 15 Temmuz öncesi ve sonrasında yaşananlarla yakalanan milli birlik ruhunun yansıması olarak Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkenin sigortası olarak görüldüğüne işaret etmektedir" denildi.

HDP BARAJ ALTI

Katılımcılara "Yarın seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusu da yönetildi.

Kararsızlar dağıtıldığında katılımcılardan yüzde 53.55'i "AK Parti" cevabını verdi.

CHP'nin oyları yüzde 22.25'e gerilerken, MHP'nin oylarının yüzde 14.7'ye kadar yükseldiği görüldü.

HDP'nin oyları ise yüzde 7.5'e kadar geriledi.

ABD SINIFTA KALDI

Araştırmada "Türkiye'nin stratejik ortağı olduğu düşünülen ABD'ye güveniyor musunuz?" sorusuna gelen cevaplar da, bu ülkeye güvenin neredeyse sıfırlandığını gözler önüne serdi.

Katılımcıların yüzde 90'ı "Hayır, güvenmiyorum" derken, sadece yüzde 4'lük kesim "Evet" cevabını verdi.

HÜKÜMET BAŞARILI

"Binali Yıldırım Başbakanlığındaki 65'inci Hükümet'i başarılı buluyor musunuz?"sorusuna verilen cevaplar da hükümete desteği gözler önüne serdi. Henüz 100 günü yeni geride bırakan hükümeti yüzde 62'lik kesim başarılı bulduğunu belirtirken, yüzde 33'lük kesim "Hayır" dedi. Yüzde 5'lik grup ise "kararsız" kaldı. Başbakan Yıldırım için en çok "Halktan biri ve konuştuğunu yapan lider" denildi.

FETÖ İLE MÜCADELE YETERLİ

Araştırmaya katılanlar, FETÖ ile mücadelede yüzde 72'i hükümeti başarılı buldu. "Mücadele yetersiz" diyenler yüzde 10 çıkarken, yüzde 18'lik kesim kararsız olduğunu belirtti. "FETÖ ile mücadelede bundan sonra atılması gereken adım"ın sorulduğu katılımcılardan yüzde 32'si "FETÖ'nün siyasi ayağı temizlenmeli" dedi.

Yüzde 22'lik kesim "Yeni FETÖ'ler, benzer paraleller oluşturmak isteyenlere fırsat verilmemeli" derken, yüzde 18'lik grup, "Halkın dini ve milli duygularının istismar edilmemesi için gereken tedbirler alınmalı" ifadesini kullandı. Yüzde 11'lik katılımcı ise "Mağdurlar kitlesi oluşturulmamalı" hassasiyetini dile getirdi.

FIRAT KALKANI GEREKLİ

Araştırmada, "Türk Ordusunun sınır ötesi operasyonunu destekliyor musunuz?" sorusu da yöneltildi. Katılımcıların yüzde 78'i "Evet" dedi. Yüzde 14 "Hayır" yanıtını verirken yüzde 8'lik kesim ise kararsız kaldı.