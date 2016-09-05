Hrant Dink cinayetinin arkasından FETÖ'cü Albay Muharrem Köse çıktı

Hrant Dink cinayetinden 9 yıl sonra ortaya çıkan gerçekler tetikçi Ogün Samast'ı azmettiren ve destek veren dönemin subaylarının FETÖ'cü olduğunu ispatladı.

Genelkurmay Başkanlığı Eski Adli Müşaviri Albay Muharrem Köse, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. FETÖ'cü albayın, Türkiye'nin yıllardır konuştuğu Dink cinayetinin en önemli ismi olduğu ortaya çıktı.

FETÖ'CÜLER TETİKÇİ İLE BİRLİKTE CİNAYET MAHALİNDE İNCELEME YAPMIŞ

A Haber'de yayınlanan görüntü ve habere göre 6 FETÖ'cü jandarma istihbaratçısının olay yerinde inceleme yaptığı ve Dink cinayetini tetikçi Ogün Samast ile birlikte planladıkları görülüyor. Daha önce FETÖ'den tutuklanan Albay Muharrem Köse'nin asıl sorumlu olduğu da ispatlandı.

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