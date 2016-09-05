Antalya'da, Fetullahçı Terör Ögütü- Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonu soruşturması kapsamında, zekat ve kurban paralarını örgüte himmet gelirine çevirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 cami imamı adliyeye sevk edildi. Haklarında gözaltı kararı çıkartılan 5 cami imamının ise firarda olduğu bildirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı kadrosunda görevli imamların, aynı zamanda FETÖ'nün mahalle, semt ve ilçelerin sözde imamlığını da yaptıkları, camilerden ve görev yaptıkları mahallelerden adam devşirip kurban, zekat gibi bağış kalemlerini örgüte himmet gelirine çevirdikleri ileri sürüldü.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerini kent merkezinde yaptığı eş zamanlı operasyonda yakalanan imamlara ait ev ve lojmanlarda yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar bulundu. İmamların aynı zamanda kriptolu haberleşme sistemi olan ByLock kullandıkları da tespit edildi. TEM'deki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Haklarında gözaltı kararı bulunan 5 imamın ise firarda olduğu ve arandığı kaydedildi. Şüphelilerin yakınları ise adliye girişinde, ' Adalet tecelli edecek,endişelenmeyin' diye bağırdı.