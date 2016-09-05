PKK'dan askeri birliğe havan saldırısı!

Hakkari Çukurca'da terör örgütü PKK mensupları 2. Hudut Tugay Komutanlığı'na havan saldırısı düzenledi. Olayda can kaybı ve yaralanan olmazken, operasyon başlatıldı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristler askeri birliğe havan saldırısı düzenledi.



Alınan bilgiye göre, ilçedeki 2. Hudut Tugay Komutanlığına PKK'lı teröristlerce havan saldırısı yapıldı. Olayda can kaybı ve yaralanan olmazken, güvenlik güçlerinin karşılık vermesiyle çatışma yaşandı.



Kaçan teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.