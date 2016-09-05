PKK'lı 2 hain öldürüldü!

Mardin'in Dargeçit ilçesinde 3 güvenlik görevlisinin şehit düştüğü hain saldırıyı gerçekleştiren PKK'lı teröristlerden 2'si etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgiye göre, önceki gün Dargeçit-Midyat karayolundaki kontrol noktasına roketatar ve uzun namlulu silahlarla yapılan 2 asker ile 1 geçici köy korcunun şehit olduğu saldırının ardından PKK'lı teröristlere yönelik başlatılan operasyonda, çıkan çatışmada, 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerin kırsaldan gelen "Cembelli" kod adlı D.A. ile "Dilhaz Botan" kod adlı H.K. olduğu belirlendi.

Diğer teröristlerin yakalanması için başlatılan operasyon devam ediyor.



