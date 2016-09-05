Şehit asker Yunus Emre Uçar Dağ-2 filminde oynamış

Çukurca'da şehit olan Yunus Emre Uçar'ın Dağ-2 filminin çekimlerinde rol aldığı ortaya çıktı

Askerde yolları kesişen İstanbullu Oğuz ile Keçiörenli Bedir'in hikayesinin anlatıldığı "Dağ" filminin ilk serisi 2012 yılında yayınlandı. 17 milyon 8 bin 601 TL'lik hasılat elde edilen filmin ikinci serisi ise 4 Kasım 2016'da vizyona girecek.

Ancak çekimleri devam eden filmde rol alan isimlerden piyade uzman onbaşı Yunus Emre Uçar'dan acı haber geldi.

Çukurca'da çıkan çatışmada şehit olan Yunus Emre Uçar'dan geriye ise film setinde çekilmiş bir fotoğrafı kaldı.