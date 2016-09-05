Selahattin Demirtaş'a soğuk duş

Necdet Özel şikayetini geri çekti, savcı Demirtaş hakkında fezleke düzenledi. Müşteki Necdet Özel’in Demirtaş hakkındaki şikayetinden 15 Ocak 2015 tarihinde vazgeçtiği ifade edilen fezlekede, "Her ne kadar müşteki Özel şüpheli hakkındaki şikayetinden vazgeçmiş ise de, atılı suçun şikayetten vazgeçme ile düşen suçlardan bulunmaması, sarf ettiği sözlerin müşteki Özel’in şahsını hedef almayıp doğrudan Türk Silahlı Kuvvetleri Genel Kurmay Başkanlığı’na yönelik sözler olması nedeni ile şüpheli hakkında soruşturma izninin verilmesi arz olunur" denildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve soruşturma izni verilmesi amacıyla Adalet Bakanlığı'na gönderilen fezlekede, eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'in avukatı aracılığıyla, o dönem Barış ve Demokrasi Partisi Genel Başkanı olan Demirtaş'ın 6 Ocak 2012 tarihinde partisinin Sultanbeyli İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen programda yaptığı konuşması nedeniyle şikayetçi olduğu hatırlatıldı.

Demirtaş'ın konuşmasında, o dönem Genelkurmay Başkanı olarak görevini ifa eden Orgeneral Necdet Özel'i kastederek, "(Kürtçe ana dilde eğitim olmaz) diyor. Senin rütben orgeneral de olsa bizim nazarımızda onbaşısın" şeklinde sözler sarf ettiği belirtilen fezlekede, Demirtaş'ın bu sözleriyle Türkiye Cumhuriyeti askeri organını aşağılama suçunu işlediğinin sabit olduğu aktarıldı.

Fezlekede, müşteki Necdet Özel'in, Demirtaş hakkındaki şikayetinden soruşturmanın devamı sırasında 15 Ocak 2015 tarihinde vazgeçtiği belirtilerek, "Her ne kadar müşteki Özel şüpheli hakkındaki şikayetinden vazgeçmiş ise de atılı suçun şikayetten vazgeçme ile düşen suçlardan bulunmaması, sarf ettiği sözlerin müşteki Özel'in şahsını hedef almayıp doğrudan Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'na yönelik sözler olması nedeniyle şüpheli hakkında soruşturma izninin verilmesi arz olunur" ifadelerine yer veridi.

Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'nın müşteki, eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'in de mağdur olarak yer aldığı fezleke, soruşturma izni verilmesi amacıyla Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'ne gönderildi.

Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesindeki "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçundan soruşturma yapılması Adalet Bakanlığı'nın iznine bağlıdır" hükmünü içeriyor.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

Selahattin Demirtaş, 6 Ocak 2012 tarihinde genel başkanlığını yaptığı Barış ve Demokrasi Partisi'nin Sultanbeyli ilçe örgütünce düzenlenen programda yaptığı konuşmada, dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'in Kürtçe eğitimi uygun bulmadığına yönelik açıklamaları üzerine, ''Senin rütben orgeneral de olsa bizim nazarımızda onbaşısın'' demişti.

Bunun üzerine Genelkurmay Başkanlığı suç duyurusunda bulunmuş, Sultanbeyli Cumhuriyet Başsavcılığı da Demirtaş hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 125. maddesi uyarınca, ''hakaret'' suçundan yargılanması amacıyla fezleke hazırlamıştı. Hazırlanan fezleke, Demirtaş'ın milletvekili olması dolayısıyla Adalet Bakanlığı'na gönderilmişti.

Milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasının ardından Demirtaş hakkındaki fezleke savcılığa iade edilmişti.