Sever’e Mustafa Varank’a hakaretten dava

Cumhuriyet Gazetesi’ne yaptığı açıklamalar ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Varank’ı hedef alan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün eski Başdanışmanı Hacı Ahmet Sever hakkında hakaret suçu kapsamında iddianame düzenlendi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eski Başdanışmanı Hacı Ahmet Sever 9 Mayıs günü Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan 'Erdoğan'ın arkasındaki şebeke' ile 'trollerin talimatları saraydan geliyor' başlıklı haberlerle Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Varank'ı hedef almıştı. Mustafa Varank da Hacı Ahmet Sever'i hakaret ve iftiraya uğradığı gerekçesiyle savcılığa şikayet etmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şikayet üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde Hacı Ahmet Sever ifadeye çağrıldı. Cumhuriyet Savcısı Umut Tepe tarafından yürütülen soruşturmada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na Sever'in ifadesinin alınması için talimat yazıldı. Ahmet Sever Ankara Başsavcılığı'na ifade verdi. Sever ifadesinde kamuoyunun yakından ilgilendiği bir konu ile ilgili görüşlerini açıkladığınıileri sürdü.

AHMET SEVER'E BİR ŞOK DA ABDULLAH GÜL'DEN

AHMET SEVER'İN HAPSİ TALEP EDİLDİ

Yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Ahmet Sever'in açıklamalarının şikayetçi Varank'ı kamuoyunda küçük düşürmeye yönelik olduğu, eleştiri hakkı sınırları aşılarak onur ve şerefe saldırı yapıldığı kaydedildi. Sever'in hakaret suçu çerçevesinde hapsi talep edildi. Dava ilerleyen günlerde asliye ceza mahkemesinde görülmeye başlanacak.

SEVER FETÖ'CÜ GAZETECİLERİ DAVET EDİYORDU

Bilindiği gibi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Varank sosyal medyadan yaptığı açıklamada Cumhuriyet Gazetesi ve Hacı Ahmet Sever hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu belirterek dilekçenin örneğini Twitter hesabından yayınlamıştı. Ahmet Sever, Cumhurbaşkanlığı Danışmanlığı yürüttüğü dönemde 17-25 Aralık girişimi sonrasında bile FETÖ'cü gazetecileri Cumhurbaşkanlığı davetlerine çağırması ile tanınıyor.