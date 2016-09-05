Van'da şehitler için tören düzenlendi

Van'ın Çaldıran İlçesi Tendürek Dağı bölgesinde PKK’lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan 8 asker için sabaha karşı Van’da törendüzenlendi. Törene dün gündüz Diyarbakır'a giden Başbakan Binali Yıldırım da katıldı.

Tendürek Dağı'nda güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olanJandarma Üsteğmen Harun Parlak, Jandarma Astsubay Üstçavuş Suat Petek, Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Aydın Eryılmaz, Jandarma Uzman Çavuş Ali Doğukan Kılıç, Jandarma Uzman Çavuş Enes Koçak, Jandarma Uzman Onbaşı Salih Tortum, Jandarma Uzman Onbaşı Süleyman Budak ile Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Şengül için uğurlama töreni düzenlendi.

BAŞBAKAN DA KATILDI

Van Jandarma Pilot Yarbay Yusuf Turgut Helikopter Filo Komutanlığı'nda bu sabaha karşı saat 04.30'da basına kapalı yapılan törene, Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van Valisi İbrahim Taşyapan, Van Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Arif Çetin, Van Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, AK Parti Van İl Başkanı Zahir Soğanda, kamu kurum amirleri, askeri erkan ve polisler katıldı. Şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutların tören alanına getirilmesi ardından, saygı duruşunda bulunularak, özgeçmişleri okundu.

TÖRENDEN SONRA BAŞBAKAN VAN'DAN AYRILDI



Kuran-ı Kerim okunması ve İl Müftüsü Nimetullah Arvas'ın okuduğu duanın ardından şehitlerden Jandarma Üsteğmen Harun Parlak Ankara, Jandarma Astsubay Üstçavuş Suat Petek Osmaniye, Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Aydın Eryılmaz Balıkesir, Jandarma Uzman Çavuş Ali Doğukan Kılıç Eskişehir, Jandarma Uzman Çavuş Enes Koçak Sivas, Jandarma Uzman Onbaşı Salih Tortum İstanbul, Jandarma Uzman Onbaşı Süleyman Budak Elazığ ile Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Şengül'ün cenazesi Afyonkarahisar'a gönderildi.Tören ardından Van Ferit Melen Havaalanı'na geçen Başbakan Binali Yıldırım ve beraberindekiler, 'Ana' uçağıyla Van'dan ayrıldı.