Vurgunu öğrenciler anlattı

Her öğrenci başına devletten SODES desteği alan FETÖ’cülerin tezgâhını öğrenciler anlattı: Hiç gitmediğimiz halde, adımızı yazıp destek almışlar

Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun Diyarbakır Valiliği döneminde "Sosyal Destek Programı" (SODES) projesi kapsamında yoksul ve yardıma muhtaç öğrencilerin dershaneye gönderilmesi için 500 bin liralık kamu kaynaklarının Fetullahçı Terör Örgütü'nün dershanelerine aktarılmasıyla ilgili davada, mahkeme mağdur öğrencilerin tek tek mağdur sıfatıyla ifadelerini aldı. Bazı öğrenciler anlaşma yapılan FETÖ dershanesine hiç gitmediğini belirtirken, bazıları ise sadece 1 ay gittiğini söyledi.



İŞTE ÖĞRENCİ İFADELERİ

Zeynep Şan: Bu dershaneye kaydım yapılmadı. Bundan bilgim dahi yoktu. Davayla birlikte öğrendim.

Esra Ümüt: Bu dershaneye hiç gitmedim, nerede olduğu bile bilmiyorum.

Demet Çimen: Sadece 1 gün gittim, daha sonra ortamı bana uygun olmadığı için vazgeçtim.

Sakine Vardar: Sadece 2 gün gittim.

Muhammet Yaramış: Sadece 15 gün gittim.

Umut Çetinkaya: Sadece 20 gün gittim.

Şermin Gökhan ve Ali İlhan: Sadece 1 ay gittim.

Cahit Yıldırım, Cennet Sayın, İsmail Kaplan ve Recep Sanal: Sömestr tatiline 1 ay kala çağırdılar. Sadece 1 ay gittim.

Hasret Kızgın, Emine Timur, Ruken Ayaz, İsmail Sulmaz, Sevda Bağcı ve Şeyhmus Kayaş: Sadece 2 ay gittim, ardından bıraktım, ancak tam yıl gittiğim yönünde adıma evrak hazırlanmış.

Âmine Narin: Sadece okulun ilk yarısında gittim, ikinci dönem gitmedim.

Ayşe Engin, Sevinç Akgöl, İhsan Yıldırım, Şaban Başak ve Evin Gezik: Tam yıl gittiğim belirtilmiş ama Sömestr tatilinden sonra gittim.