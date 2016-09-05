Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Ali Rıza Alaboyun, Fırat Kalkanı harekatına ilişkin; "Yapılan operasyonların amacı, ülkemizin güney sınırlarının güvenliğini sağlamak ve bunun yanında ileride yeniden huzura kavuştuğu zaman Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlamaktır." dedi.

İşadamı Rıza Serinbaş'ın cenaze törenine katılmak üzere Aksaray'a gelen Alaboyun, Aksaray Valisi Aykut Pekmez'i makamında ziyaret etti.

Alaboyun, burada yaptığı açıklamada, Fırat Kalkan'ı operasyonu ile Türkiye'nin güney sınırlarının güvenliğinin sağlanacağını söyledi.

PYD'nin, güneyde bir takım silahlı örgütlenmesi olduğunu vurgulayan Alaboyun, "PYD'nin gelişmesi Türkiye'yi aşırı derecede rahatsız etmiş durumda. TSK girmeden önce Fırat'ın batısını Azez'e kadar olan bölgeyi kendimiz için güvenli bölge ilan ettik. Bu konuda ABD ile de mutabık olmuştuk. Fakat ABD, PYD'yi, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) diye tanımlayarak başka bir formata soktu. Bundan dolayı orada bir sıkıntı oldu. TSK olaya müdahale etmek durumunda kaldı." diye konuştu.

Alaboyun, Türkiye'nin kendi sınırlarını koruma hakkı olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Biz güneyimizde tamamen terörist bir örgütün kuşatması altında olmak istemiyoruz. Bu çerçevede 90 kilometre genişliğinde, 24 kilometre derinliğinde güvenli alan var. Oradan gerekiyorsa El Bab'a kadar inilecek. Çevrenin güvenliğini almamız lazım. Biz sadece DAEŞ terör örgütü ile uğraşmıyoruz. Bunun yanında PKK ve PYD de var. Onlarla da uğraşıyoruz. Yapılan operasyonların amacı ülkemizin güney sınırlarının güvenliğini sağlamak ve bunun yanında ileride yeniden huzura kavuştuğu zaman Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlamaktır."

Alaboyun daha sonra Ulu Cami'de düzenlenen cenaze törenine katıldı.