YPG’nin sinsi planı

Türkiye'nin müdahalesiyle Fırat Nehri'nin batısındaki Cerablus, El Bab ve Afrin'i ele geçiremeyeceğini anlayan terör örgütü YPG, sınırın daha güneyinde, doğu-batı yönünden Afrin'e uzanmak için sinsi plan peşinde. Afrin'de saldırıya geçen YPG, DAEŞ'ten Harbul, Um El Kura köylerini alarak 10 kilometre ilerledi. Böylece El Bab'a 23 kilometre yaklaştı. Menbiç'te ise Şeyh Nasır ve Viran köyünü ele geçiren terör örgütünün, batı tarafından da El Bab'a 20 kilometre kadar yaklaştığı öğrenildi. Bu arada terör örgütünün geçen ay işgal ettiği Menbiç'te halkı zorla askere aldığı öğrenildi. Yerel kaynaklar, YPG'nin 16 yaş üstü kız ve erkekleri 100 ABD doları karşılığı cepheye göndereceğini bildirdi.



