AB Bakanı Çelik Portekiz'de

Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva ile görüşen Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Avrupa'daki Türkler'in protesto haklarının kısıtlanması ile ilgili Bakan Çelik, "Avrupa'daki halkların ifade özgürlüğünün kısıtlanmasını Avrupa'nın geleceği için kaygı verici olarak görüyoruz" dedi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Çelik, "Göç sorununun büyüyeceğini düşünüyorum" dedi. Bakan Çelik'in açıklamalarından önemli notlar şöyle oldu.

AB'de 22'inci 23'üncü faslı açalım, bunlar medya özgürlüğünü yapan fasıllardır. Pek çok ülke kendi topraklarına göçmen almamak için sınırlarına tel örgü çekmekten askerle bu insanları dışarıda tutmaktan bahsediyor. Bu durum insanlık için iyi bir fotoğraf değildir. Türkiye, 3 milyon mülteciye kucak açmıştır. Türkiye, insanlık adına bu vazifesini yerine getirmektedir. Türkiye'ye tahattüt edilen 3 milyar Euro'nun 2 milyar Euro'su elimize ulaşmamıştır.

"GÖÇ KRİZİNİN BÜYÜYECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"



Göç krizinin daha da artarak büyüyeceğini düşünüyoruz. Yeni mekanizmalar kurulması lazım. Bu konularda da Türkiye adım bakımından vize serbestisini anahtar konu olarak görmektedir.

AVRUPA'DAKİ TÜRKLER'İN PROTESTO HAKLARININ KISITLANMASI

Avrupa'daki Türkler'e kendi ülkelerinizle ilgilenmeyin demek doğru olmaz. Türkler hiçbir yerde şiddete başvurmuyorlar. Avrupa'daki halkların ifade özgürlüğünün kısıtlanmasını Avrupa'nın geleceği için kaygı verici olarak görüyoruz. AB'nin ana akım siyasileri aşırı sağ söyleminde.