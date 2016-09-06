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'de son anket: Trump öne geçti

  • Giriş Tarihi: 6.9.2016 16:51 Güncelleme Tarihi: 6.9.2016 17:09
ABD'de son anket: Trump öne geçti
ABD'de son anket: Trump öne geçti

'de başkanlık yarışında Hillary ile yarışan Donald Trump, son ankette yüzde 45'lik oy oranına ulaştı.

'de 8 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimi için Donald Trump ile Hillary 'ın yarışı tüm hızıyla devam ediyor. Başkanlık yarışında iki ismin de çalışmaları devam ederken, seçim anketleriyle seçmenlerin nabzı da tutuluyor.

TRUMP ÖNDE

Yapılan anketlerde bölücü terör örgütü FETÖ'nün desteklediği Hillary Clinton, Donald Trump'ın gerisinde kaldı. CNN'in yaptığı son ankette; Trump yüzde 45 oy oranına ulaşırken, Clinton yüzde 43'lük oy oranında kaldı.

FETÖ'DEN CLİNTON'A BAĞIŞ

Bölücü terör örgütü FETÖ'nün, ABD'de Hillary Clinton'ın seçim kampanyasına yüklü miktarda bağış yaptığı ortaya çıkmıştı.

TRUMP: DAEŞ’İ OBAMA KURDU