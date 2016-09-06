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Boydak Holding hakkında flaş karar!

  • Giriş Tarihi: 6.9.2016 02:11
Boydak Holding hakkında flaş karar!
Boydak Holding hakkında flaş karar!

FETÖ soruşturması kapsamında kayyum atanan Boydak Holding, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredildi.

15 Temmuz'da FETÖ tarafından yapılan darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmalar neticesinde 18 Ağustos'ta Boydak Holding'e kayyum atanmıştı.

BOYDAK, TÜRKİYE FİNANS’TAN ÇEKİLDİ

Boydak Holding, Ramazan Aslan, bankacı Ramazan Erikli, avukat Yurdagül Kezban Kılıç Aksungur, müşavir Mustafa Karakaya, mali müşavir Ahmet Ziya Beşparmak'tan oluşan 5 kişilik kayyum heyetinin atanmasından 18 gün sonra 2. Sulh Ceza Mahkemesi kararı ile TMSF'ye devredildi.