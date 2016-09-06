Çankırı'da ÇTB Başkanı Ak ile FETÖ'cü iş adamları tutuklandı

Çankırı'da FETÖ darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 kişiden 9'u tutuklandı.

Çankırı'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 kişiden 9'u tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Çankırı Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Hayrettin Çelikten, Çankırı Ticaret Borsası (ÇTB) Başkanı Oğuz Ak ile iş adamları Ömer A, Burak K, Hasan C, Semih D, İbrahim K, Satılmış Ç, Ali Osman A, Ahmet K, Mahmut U, Mustafa U, Faik E. ve Mesut P, savcılıktaki sorgusunun ardından mahkemeye çıkarıldı.

Şüphelilerden ÇTB Başkanı Ak ile Ömer A, Burak K, Hasan C, Satılmış Ç, Ahmet K, Mahmut U, Semih D. ve Mustafa U. tutuklandı.

Çankırı TSO Başkanı Çelikten ile diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski AK Parti Çankırı Milletvekili İdris Şahin ile Ahmet A, Kasım A. ve Murat D. ise dün, savcılık sorgularının ardından serbest bırakılmıştı.