Çukurca’da terör örgütü PKK’ya büyük darbe

Hakkâri’nin Çukurca kırsalında yürütülen operasyonlarda köşeye kıstırılan PKK’ya büyük darbe vuruldu. Operasyonda 157 terörist etkisiz hale getirilirken arazide bulunan PKK sığınakları imha edildi. Sığınaklarda terörist cesetleri bulundu

Genelkurmay Başkanlığı Hakkâri'nin Çukurca kırsalında 3. Piyade Tümen komutanlığı'nın sevk ve idaresinde 1. Komando Tugayı, 2. Hudut Tugayı, jandarma özel harekat birlikleri hava kuvvetleri, kara havacılık ve topçu birliklerinin katılımıyla devam eden Şehit Bağlık Üstçüvuş Mekan Şahin operasyonu hakkında açıklama yaptı. Operasyonla terör örgütü PKK'ya büyük darbe indirildi. 4 Eylül Pazar günü 2 uzman erbaşın şehit olduğu, 5 uzman erbaşın yaralandığı operasyonlarda 20 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Bölgedeki operasyonlarda daha önce 100 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilmişti. Son olarak da 3 Eylül Cumartesi günü 33 terörist, 4 Eylül'de de 24 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşıldı. Böylece etkisiz hale getirilen toplam bölücü terörist sayısı da 157'ye ulaştı.



HENÜZ SAYILMAYAN CESETLER VAR

Kaynaklar, arazide sayısı tam belirlenemeyen miktarda terörist cesedi görüntülerinin de tespit edildiğini belirtirken, arama tarama faaliyetlerinden sonra bu sayının da belirleneceğini ifade etti. Pazar günü Han Tepe bölgesindeki 2 Doçka uçak savar makineli tüfek, 7 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 Biksi makineli tüfek, 17 el bombası, 4 roketatar mühimmatı, 1 antitank mayını, 1 telsiz, 5 gaz maskesi, 5 el yapımı patlayıcı düzeneği, 1 jeneratör, 1 fırın, 5 torba amonyum nitrat, 11 kutu Biksi mühimmatı ve 15 kutu uçaksavar mühimmatı ele geçirildi. Öte yandan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı savaş uçakları dün de 13.55-14.11 saatleri arasında Çukurca kırsalında alınan anlık bir istihbarat üzerine hava harekatı düzenledi. Düzenlenen harekatta belirlenen iki adet hedef imha edildi.



GARA OPERASYONUNDA 30 PKK'LI ÖLDÜ

Türk Hava Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'a düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK'ya ağır darbe vuruldu. İstihbarat bilgileri, keşif vasıtaları ve İHA'lardan elde edilen görüntülerin değerlendirilmesi sonucu Gara bölgesine hava operasyonu düzenlendi. Aralarında bölücü örgütün lider kadrosunun da bulunduğu 30 terörist etkisiz hale getirildi.