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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikaste giden SAT Komandosunun eşi gözaltında

  • AA
  • Giriş Tarihi: 6.9.2016 09:13 Güncelleme Tarihi: 6.9.2016 11:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikaste giden SAT Komandosunun eşi gözaltında
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikaste giden SAT Komandosunun eşi gözaltında

Zeytinburnu'nda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "kadın yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, Zeytinburnu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde FETÖ'nün kadınlara yönelik faaliyet gösteren "ışık evleri"nin 4 şüphelinin sorumluluğunda olduğunu belirledi.

Ekiplerin düzenlendiği operasyonda, diş hekimi S.A. ile 2 tıp fakültesi ve 1 fakültesi öğrencisi gözaltına alındı.

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Şüpheli kadınlardan S.A'nın, darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı 'a suikast düzenlemek istediği iddia edilen SAT komandolarından firari Fatih A'nın eşi olduğu öğrenildi.

Bu arada ekiplerin, "ışık evleri"nin kira ve sözleşmelerindeki isimlerden yola çıkarak operasyonu gerçekleştirdiği belirtildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.