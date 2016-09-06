Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikaste giden SAT Komandosunun eşi gözaltında

Zeytinburnu'nda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "kadın yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, Zeytinburnu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde FETÖ'nün kadınlara yönelik faaliyet gösteren "ışık evleri"nin 4 şüphelinin sorumluluğunda olduğunu belirledi.

Ekiplerin düzenlendiği operasyonda, diş hekimi S.A. ile 2 tıp fakültesi ve 1 hukuk fakültesi öğrencisi gözaltına alındı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SUİKAST TİMİ ULA İLÇESİNDE YAKALANDI

Şüpheli kadınlardan S.A'nın, darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast düzenlemek istediği iddia edilen SAT komandolarından firari Fatih A'nın eşi olduğu öğrenildi.

Bu arada ekiplerin, "ışık evleri"nin kira ve sözleşmelerindeki isimlerden yola çıkarak operasyonu gerçekleştirdiği belirtildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.